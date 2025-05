Taubaté encara o Minas Brasília e tenta voltar ao G-4

O Taubaté entra em campo neste domingo (25), no Distrito Federal, para enfrentar o Minas Brasília, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro A2. A partida está marcada para as 16h, no Estádio Bezerrão, localizado na cidade do Gama.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O técnico Arismar Junior destacou a relevância do confronto fora de casa, ressaltando o desafio de atuar em condições diferentes e diante de um adversário tradicional.