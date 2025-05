Meninas da Águia visitam o Vasco e buscam primeiros pontos

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2, o São José encara o Vasco da Gama neste domingo (25), às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. A partida contará com transmissão ao vivo pela Vasco TV.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ao longo da semana, a equipe joseense realizou uma preparação focada em aspectos táticos, com ênfase nas saídas de bola, na marcação e em movimentações específicas. No último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro, o elenco também intensificou os trabalhos de bola parada, tanto na parte defensiva quanto ofensiva.