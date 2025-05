Idosa é atropelada por trem em Aparecida, diz Corpo de Bombeiros

Uma idosa foi atropelada por um trem, em Aparecida, na manhã deste sábado (24). O caso aconteceu às 7h45, de acordo com o Corpo de Bombeiros, no bairro Ponte Alta.

"No local, a equipe de bombeiros se deparou com uma vítima feminina, aproximadamente 60 anos, que não portava documentos, que se chocou com o trem em movimento, com laceração em membros inferiores, vítima inconsciente e em parada cardiorrespiratória, foi socorrida ao PS da região", informou o Corpo de Bombeiros.