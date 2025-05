URGENTE: vítima é socorrida no túnel de Campos do Jordão

Um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira (23) deixou pelo menos uma pessoa ferida na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do túnel que dá acesso a Campos do Jordão, no sentido Vale do Paraíba.

De acordo com as primeiras informações, uma das vítimas ficou presa nas ferragens e foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram no local com apoio de viaturas de resgate. O estado de saúde dos envolvidos ainda não foi divulgado.