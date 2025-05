Volume de chuva em Ubatuba supera média histórica em 12 horas

O município de Ubatuba, no Litoral Norte, registrou um volume de chuvas excepcional nesta sexta-feira (23), ultrapassando em poucas horas a média histórica prevista para todo o mês de maio. De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foram contabilizados mais de 200 milímetros de chuva na região da Praia Dura, sendo 103 mm concentrados em apenas seis horas.

A média climatológica para o mês de maio em Ubatuba é de 122,9 mm. Até a última quarta-feira (22), haviam sido registrados apenas 22,9 mm, o equivalente a 19% da média esperada. No entanto, com os temporais desta sexta-feira, os acumulados ultrapassaram 220 mm, representando cerca de 80% acima do volume normalmente esperado para o mês inteiro.