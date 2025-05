Feirão Imobiliário no Vale Sul Shopping oferece descontos

O Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, recebe nos dias 13, 14 e 15 de junho a segunda edição do Feirão Imobiliário, que promete reunir as melhores oportunidades do mercado para compra, venda e financiamento de imóveis na região. Com entrada gratuita, o evento contará com a participação de grandes construtoras, imobiliárias e bancos, oferecendo condições facilitadas e descontos exclusivos.

Durante os três dias, os visitantes poderão conferir opções residenciais e comerciais, incluindo lançamentos, imóveis usados e terrenos. No local, será possível realizar simulações de financiamento, análise de perfil e até obter aprovação prévia, com atendimento personalizado. O feirão busca facilitar o acesso a oportunidades imobiliárias, aquecendo o setor na Região Metropolitana do Vale do Paraíba.