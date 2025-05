'Padres Gays': ex-seminarista diz ter 'ficado' com bispo do Vale

Ex-seminarista e especialista em sexualidade e religião, Brendo Silva, de 33 anos, conta no livro “A Vida Secreta dos Padres Gays”, lançado dia 13 de maio pela Matrix Editora, que fez sexo com um bispo ordenado na região Norte do país que, antes de exercer a função, atuou na região do Vale do Paraíba.

Segundo o autor, em entrevista ao portal 'Metrópoles', a homossexualidade está presente na Igreja Católica desde a relação entre os coroinhas até cargos mais altos, como bispos e arcebispos. Em 2013, quando ele ainda estava no seminário, um arcebispo costumava lhe pedir fotos sem camisa e elogiava os registros.