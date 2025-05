URGENTE: celulares de Ubatuba tocam com alerta severo

A Defesa Civil emitiu um alerta severo no começo da noite desta sexta-feira (23) devido à continuidade das fortes chuvas que atingem os municípios de Ubatuba e Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Todos os celulares ligados a antes de 4G e 5G tocaram com o alerta.

Segundo o aviso, há risco elevado de alagamentos e deslizamentos de terra. A população deve evitar áreas consideradas de risco e ficar atenta a sinais como trincas e rachaduras em imóveis e encostas.