Com participação de Alckmin, Novelis inaugura novos investimentos

A empresa Novelis, de Pindamonhangaba, inaugurou nesta sexta-feira (23) a segunda fase do pacote de investimentos para a ampliação da capacidade produtiva de chapas de alumínio, que vai permitir que a empresa aumente a capacidade de laminação de 720 mil toneladas por ano para 750 mil toneladas/ano.

O evento contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), além de autoridades municipais e institucionais.