Golpistas intimidam comerciantes em cidade da região

A Polícia Militar emitiu um alerta à população de Cunha após registrar, nos últimos dias, diversas tentativas de golpe contra comerciantes da cidade. Segundo relatos recebidos via Central 190 e por equipes em patrulhamento, indivíduos estão realizando ligações telefônicas ao comércio local se passando por criminosos e fazendo ameaças, exigindo transferências via PIX sob intimidação.

De acordo com a corporação, as abordagens se tratam de trotes com intenção de extorsão e configuram tentativas de golpe. A PM reforça que nenhuma transferência deve ser realizada e orienta os comerciantes a redobrarem a atenção diante de contatos suspeitos.