Novelis projeta nova fábrica no Vale para quase dobrar a produção

Líder global em laminação e reciclagem de alumínio, a Novelis projeta construir uma nova fábrica em Pindamonhangaba com capacidade para quase dobrar a atual produção de alumínio.

O projeto foi comentado pela presidente da Novelis América do Sul, Roberta Soares, durante visita do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), na tarde desta sexta-feira (23).