Queda de árvore interdita trecho de rodovia na região

Uma árvore caiu no KM 117 da Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), na altura da Serra da Praia das Cigarras, em São Sebastião, na tarde desta sexta-feira (23), provocando bloqueio total do trânsito por volta das 16h.

O tráfego opera em sistema pare e siga enquanto equipes do Departamento de Estradas de Rodagem e agentes municipais trabalham no controle do fluxo e na remoção da árvore, com apoio da Secretaria de Serviços Públicos – Regional Costa Norte.