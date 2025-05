Moradores ficam ilhados em Ubatuba com ponte feita 'pela metade'

A cidade de Ubatuba enfrenta uma situação crítica nesta sexta-feira (23) após fortes chuvas que ultrapassaram 150 mm em apenas seis horas, segundo alerta emitido pelo Cemaden. O volume pluviométrico elevado - com registros de 154 mm na Praia Dura, 115 mm no Parque dos Ministérios e 111 mm na Marafunda - trouxe riscos de inundações, alagamentos e deslizamentos. A Defesa Civil já registrou quedas de árvores nos bairros Sertão da Quina e Caçandoca, além de interdições na Rua Rio Grande do Sul e na estrada da Caçandoca, onde um deslizamento atingiu um poste e interrompeu o fornecimento de energia.

O problema se repete no bairro Folha Seca, onde moradores são obrigados a cruzar uma ponte inacabada ou enfrentar áreas alagadas para sair e voltar do trabalho. A antiga ponte do local foi destruída pelas chuvas em janeiro do ano passado, quando o governo estadual enviou o Exército para construir uma passagem emergencial. No entanto, mesmo após um ano, a obra definitiva segue inconclusa - embora já tenha sido inaugurada simbolicamente pela prefeitura. Vídeos mostram moradores se arriscando na travessia improvisada, escalando estruturas sem proteção lateral ou caminhando por dentro da inundação.