São José Basket visita o Ourinhos pela LBF

O São José Basket visita o Ourinhos na tarde deste domingo (25), a partir das 16h, no ginásio Monstrinho, em Ourinhos, pelo segundo turno da primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

As meninas da região, sob comando do técnico Leandro Leal, vêm de três vitórias consecutivas no campeonato. A última delas foi também fora de casa, sobre o lanterna Maringá, no norte do Paraná.