VEJA O VÍDEO: Médico agride criança em condomínio de Taubaté

Um vídeo mostra o momento em que um médico de 43 anos agrediu uma criança de 10 anos em um condomínio de Taubaté, na noite dessa quinta-feira (22).

A mãe do menino acusa o médico de agressão. O caso foi registrado na Polícia Civil e está sendo investigado. Segundo a mãe, o médico deu um tapa na região da orelha e do pescoço da criança, deixando uma marca visível no local, além de dores no ouvido do menino.