Chuva intensa atinge Ubatuba e coloca cidade em alerta de perigo

De acordo com a Defesa Civil municipal, houve registro de acúmulo de água nos bairros Perequê-Açu, Estufa II e na região central, com pontos de alagamento considerados leves. Até o momento, não há registro de desalojados ou desabrigados.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para o município, válido até às 23h desta sexta-feira. A previsão indica volumes de chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a até 100 mm ao longo do dia, com risco de alagamentos, deslizamentos, transbordamento de rios e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Durante o temporal, moradores receberam via SMS um novo alerta da Defesa Civil sobre o risco elevado de transtornos causados pela chuva. O órgão estadual já havia previsto que esta sexta-feira concentraria os maiores volumes de precipitação no estado de São Paulo, especialmente no litoral, com possibilidade de chuvas fortes e persistentes.

A recomendação da Defesa Civil é que a população acompanhe os avisos meteorológicos e adote medidas de segurança, principalmente em áreas consideradas de risco.