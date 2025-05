VÍDEO: Carro quase cai de viaduto na Via Dutra em Guaratinguetá

Um veículo de passeio quase caiu do viaduto na rodovia Presidente Dutra em Guaratinguetá, na altura do km 65, perto do acesso à cidade do Vale Histórico.

O motorista perdeu o controle e bateu carro contra a mureta do viaduto, quebrando parte dela e quase deixando o veículo pendurado. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (23). Não há informações sobre feridos. O tráfego ficou congestionado no local.