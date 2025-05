URGENTE: Mulher morre e 5 ficam feridos em acidente no Vale

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um automóvel e aconteceu no km 125 da Carvalho Pinto, em Taubaté, às 3h30 da madrugada.

Uma mulher morreu e cinco pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito na rodovia Carvalho Pinto, no trecho de Taubaté, na madrugada desta sexta-feira (23).

Policiais rodoviários estaduais foram acionados para atender acidente de trânsito com vítima fatal. Chegando ao local, os policiais identificaram seis vítimas dentro do veículo, sendo que cinco sofreram lesões corporais e foram socorridas ao Hospital Regional de Taubaté, onde passaram por procedimento médico. As vítimas têm entre 22 e 32 anos.

A vítima fatal, que morreu no local do acidente, foi identificada como Stella M. S. Oliveira, de aproximadamente 30 anos. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde das vítimas que sobreviveram.

Em depoimento, os policiais declararam que o motorista do carro, de 32 anos, teria passado a noite em claro, em uma festa com amigos, e acabou cochilando ao volante, o que causou o acidente.