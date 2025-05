Uma estreia inesquecível para a AMZ Sports

O último domingo foi de movimento, alegria e conexão na Fazenda Santa Margarida, em Joaquim Egídio. Com percurso inédito e um ambiente pensado para toda a família, a corrida Track&Field Experience Running – Etapa Fazenda Santa Margarida deu a largada para os eventos esportivos da AMZ Sports, nova divisão da AMZ Relações Públicas, Comunicação e Eventos. A estimativa é a de que cerca de 3 mil pessoas tenham participado, entre corredores, familiares e convidados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Pós-corrida, o evento se transformou em um grande encontro social, com ativações criativas e experiências oferecidas pelas marcas patrocinadoras — que foram um sucesso à parte e muito elogiadas pelo público. Massagens, banheiras de gelo, sorteios de produtos incríveis, espaço kids, personalização de medalhas, brindes e serviços variados criaram um clima acolhedor e festivo para todos os presentes, inclusive aqueles que não participaram da prova.