'Lutou até o fim', diz filha em adeus à 'mãezinha' no Vale

Aos 86 anos, dona Antonia Mercie Santana Capistrano morreu em Jacareí nesta quinta-feira (22). E o enterro será no início da tarde desta sexta (23), no cemitério do Avareí, na mesma cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O falecimento de Dona Antonia, apesar da idade avançada, deixou os familiares entristecidos. Afinal de contas, ela era uma pessoa alegre, de bem com a vida e, principalmente, muito querida.