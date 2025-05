Em 2025, Simube contemplará 77 estudantes com bolsas de estudo

Bolsas

O Simube (Sistema Municipal de Bolsas de Estudo) contemplará esse ano 77 estudantes em Taubaté, entre ensino técnico e superior. O dado foi divulgado nessa quinta-feira (22), durante audiência na Câmara.

Estudo

Dos 77 contemplados, 74 são de ensino superior, todos da Unitau (Universidade de Taubaté), e três em cursos técnicos, nos Colégios Tableau, Alfredo José Balbi e Alcance, sendo um aluno de cada instituição.