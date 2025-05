Câmara adia análise sobre impedir crianças em Parada LGBTQIA+

Pauta O projeto, de autoria do vereador Thomaz Henrique (PL), estava na pauta da sessão ordinária dessa quinta-feira (22), mas teve a votação adiada após pedido do líder do governo Anderson Farias (PSD), o vereador Zé Luís (PSD).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Adiamento A Câmara de São José dos Campos adiou, pela 18ª vez, a votação do projeto que visa proibir a participação de crianças e adolescentes em eventos que sejam financiados pelo poder público municipal e que "se inspirem ou adotem como referência a 'Parada do Orgulho LGBTQIA+'".

Projeto

No projeto, o vereador do PL estipula multa de até R$ 10 mil por "hora de indevida exposição da criança ou adolescente ao ambiente impróprio". No texto, o parlamentar alega que "o ambiente dos desfiles" da 'Parada do Orgulho LGBTQIA+' em São Paulo "é completamente insalubre às crianças e aos adolescentes".

Inconstitucional

A Assessoria Jurídica da Câmara emitiu parecer em que apontou que o projeto é inconstitucional. O órgão técnico afirmou que "a classificação para ingresso de crianças ou adolescentes em eventos ou espetáculos públicos" deve ser "será fixada pela União", e não pelos municípios. O parecer ressaltou ainda que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) já proíbe a participação de crianças e adolescentes "em eventos ou atividades que lhes possam criar qualquer tipo de vulnerabilidade, não apenas sob o aspecto sexual (exposição da nudez, simulação de atos sexuais, etc.), como também nas demais condições elencadas na exposição dos motivos da proposta (intolerância religiosa e do consumo de bebidas alcoólicas, etc.)".

Comissões

Apesar do parecer jurídico, as comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos e Economia, Finanças e Orçamento emitiram pareceres favoráveis ao projeto em 2023, de forma unânime.