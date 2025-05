Quadrilha de Taubaté vendia drogas ‘gourmet’ pelas redes sociais

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté realizou nesta quarta-feira (22) a Operação "Fake Natty", que resultou na prisão de cinco integrantes de uma organização criminosa dedicada ao comércio de drogas consideradas "gourmet" por sua alta pureza, além de esteroides anabolizantes.

A ação policial, que cumpriu quatro mandados judiciais, apreendeu um significativo arsenal de entorpecentes, incluindo 7 tijolos de maconha, 158 comprimidos de ecstasy, 60 pedras de MDMA, 10 seringas com anabolizantes, 18 frascos de lança-perfume e diversos outros frascos de esteroides. Também foram confiscados balanças de precisão, grande quantidade da chamada "flor" de maconha e um veículo utilizado nas atividades ilícitas.