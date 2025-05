Ex-Taubaté, Reinaldo multiplicou patrimônio em 50 vezes na FPF

Reinaldo Carneiro Bastos, natural de Taubaté e presidente do Esporte Clube Taubaté no final da década de 1980, multiplicou sem patrimônio em mais de 50 vezes. Ao menos, é o que diz reportagem do Portal Léo Dias.

Esses números são referentes ao período em que está à frente da presidêncida FPF (Federação Paulista de Futebol).