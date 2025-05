Ladrões fazem 'barricada' para roubar carros em SJC; PM matou um

Criminosos estão usando barricadas no meio da rua para tentar roubar carros em São José dos Campos. Na noite desta última quarta-feira (21), policiais militares à paisana foram surpreendidos pelos bandidos e reagiram, matando um deles a tiros. O caso aconteceu na zona leste da cidade, no bairro Jardim São José 2, conhecido como 'CDD' ou 'Cidade de Deus'.

Os quatro policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) estavam a bordo de uma viatura descaracterizada (um Fiat Mobi prata) em operação de inteligência no Jardim Santa Luzia 2, com o objetivo de apurar denúncias de tráfico de drogas. Durante o deslocamento, pela rua Joel de Paula, no Jardim São José 2, os agentes encontraram uma barricada de entulhos obstruindo a via, o que os obrigou a parar o carro.