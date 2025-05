‘Quero um time mais cascudo’, diz Marrelli sobre o S. José Basket

O técnico do Farma Conde São José Basket, Régis Marrelli, renovou seu contrato na semana passada com a equipe por mais uma temporada. No entanto, o anúncio oficial só veio nesta quinta-feira (22).

Agora, o comandante vai para a segunda temporada consecutiva e espera resultados melhores que na temporada anterior.