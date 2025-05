Polícia prende homem por tráfico de drogas em Jacareí

Um homem foi preso nesta quinta-feira (22) no bairro Maria Amélia, em Jacareí, durante a Operação Impacto Visibilidade, realizada pelo 41° Batalhão da Polícia Militar. Ele foi flagrado com uma grande quantidade de drogas e encaminhado à delegacia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um tijolo de maconha (cerca de meio quilo), 10 porções da mesma droga, 87 eppendorfs de cocaína, 31 pedras de crack e 23 porções de maconha sintética. Além das drogas, foram apreendidos R$ 15 em dinheiro e um rádio comunicador.