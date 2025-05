Grandes nomes do cinema nacional estarão em evento em SJC

O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos recebe no dia 13 de junho a segunda edição do ProConecta Summit, maior evento de inovação e criatividade do Vale do Paraíba. Com o tema "Conectando mentes, inspirando negócios", o encontro reunirá mais de 50 especialistas em audiovisual, comunicação, design e empreendedorismo.

Destaque para a participação de produtores consagrados do cinema brasileiro como Paulo Barcellos, da O2 Filmes (responsável por "Cidade de Deus"), e Marcelo Torres, que trabalhou em produções premiadas como "Central do Brasil" e "Diários de Motocicleta". Eles dividirão conhecimentos na trilha de Audiovisual, que abordará narrativas contemporâneas e diversidade criativa.