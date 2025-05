Gata desaparecida no Jardim Satélite preocupa moradores em SJC

Moradores do Jardim Satélite, em São José dos Campos, se mobilizam para encontrar Malu, uma gata que desapareceu no dia 28 de março na Rua Ipanema. A família está desesperada, já que o animal precisa de medicação contínua e sua saúde pode estar em risco.

Os tutores oferecem recompensa por informações que ajudem a localizar Malu. Quem tiver qualquer pista pode entrar em contato pelo telefone (12) 98243-6491. A família também pede que as pessoas compartilhem a hashtag #meajudemcompartilhando nas redes sociais para ampliar a busca.