Jovem tira a própria vida após perder R$ 140 mil no 'Tigrinho'

Uma jovem de 25 anos tirou a própria vida após perder aproximadamente R$ 140 mil no "Jogo do Tigrinho", um site de apostas on-line.

O caso aconteceu na cidade de Figueira (PR). Luana Campos Carneiro havia recebido uma herança neste valor e acabou investindo tudo no jogo.