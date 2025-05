Projeto ‘Palavra EnCena’ leva emoção à Casa do Idoso em São José

Neste mês de maio e ao longo de junho, a emoção vai tomar o palco das Casas do Idoso de São José dos Campos. O público poderá conferir apresentações protagonizadas por moradores da cidade que participaram das oficinas do “Palavra EnCena” — projeto que nasce do encontro entre arte, cultura e vivência comunitária.

Fruto do trabalho do Ponto de Cultura Montanha Encantada, com apoio da Lei Paulo Gustavo, o projeto transforma memórias, corpos e vozes em cenas que celebram a identidade local e fortalecem os laços entre gerações.