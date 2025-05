Frente fria avança por SP e pode provocar chuva no Vale na sexta

Entre quinta-feira (22) e sexta-feira (23), uma nova frente fria avança pelo estado de São Paulo, provocando mudanças nas condições do tempo, especialmente na faixa leste paulista, que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o sistema atmosférico contribuirá para quebrar parte do bloqueio que vinha predominando na região.