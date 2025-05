Polícia prende 4 por tráfico de drogas após investigação no Vale

No telefone celular deles, os policiais encontraram mensagens trocadas por aplicativo de mensagem com outro interlocutor, cujo conteúdo “claramente remete ao tráfico de entorpecente”. Questionado, o indiciado nada declarou.

No segundo endereço, os policiais se depararam com o indiciado M.V., 28 anos, que guardava no guarda-roupa do quarto comprimidos aparentemente de ecstasy, balança digital e um aparelho celular.

No terceiro no endereço, os policiais encontraram V.M., 30 anos, e a namorada, de 29 anos. Na vistoria do imóvel, os agentes localizaram “farto material entorpecente” espalhado pelo local. Foram apreendidos o telefone celular e um veículo na garagem do condomínio, que pertence à namorada do investigado.