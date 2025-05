VÍDEO: PRF faz treinamento com pilotos e helicópteros em Ubatuba

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) escolheu Ubatuba para promover, entre 15 e 30 de maio, o programa de treinamento operacional da Divisão de Operações Aéreas, com os helicópteros.

O evento reúne 70 operadores e pilotos de todo o Brasil e conta com cinco helicópteros, além de uma programação intensa de atividades.