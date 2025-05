VÍDEO: GCM de Caraguá prende motociclista após perseguição

Durante patrulhamento de rotina na praça municipal de Caraguatatuba, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) se deparou com um motociclista trafegando de maneira perigosa.

O homem quase atropelou pedestres que atravessavam a via e, ao avistar a guarnição, passou a provocar os agentes com manobras arriscadas, como cortes de giro no motor da motocicleta. O caso aconteceu na noite do último sábado (17).