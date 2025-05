Açougue pega fogo em Jacareí e homem é intoxicado por fumaça

Um incêndio atingiu um açougue em Jacareí, na noite de quarta-feira (21), e deixou uma pessoa intoxicada por causa da fumaça. A vítima foi socorrida para a Santa Casa da cidade.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado por volta de 22h15 para fogo em estabelecimento comercial, em Jacareí. As chamas atingiram o telhado da edificação.