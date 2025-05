Gerdau abre vagas de emprego para moradores de São José e Jacareí

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com 16 vagas abertas para moradores de São José dos Campos e Jacareí. As oportunidades são destinadas para as áreas de produção, logística, manutenção mecânica e eletroeletrônica, na unidade da companhia localizada em São José dos Campos.

Para promover essas oportunidades, a companhia se uniu ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos, serviço que oferece apoio a trabalhadores e empregadores, especialmente no que diz respeito à busca por emprego e ao encaminhamento de candidatos para vagas disponíveis.