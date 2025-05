Inscrição para 200 vagas de estágio na Embraer termina domingo

Termina no próximo domingo (25) o prazo para inscrição no programa de estágio da Embraer, líder global na indústria aeroespacial. São 200 vagas disponíveis para estudantes do ensino superior com foco nas áreas de Tecnologia, Administração ou Engenharia e alunos do ensino técnico. Há oportunidades para candidatos de todo o Brasil.

Metade das vagas será direcionada a grupos sub-representados: mulheres, pessoas negras/pardas e pessoas com deficiência (PCDs), como forma de estimular a diversidade e a inclusão.