URGENTE: Homem tenta roubar policiais e é morto a tiros em SJC

Um homem morreu após tentativa de assalto a policiais do Baep que estavam em uma viatura descaracterizada em São José dos Campos.



O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (21), na Rua Joel de Paula, no Jardim São José 2. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e segue em investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, os quatro policiais envolvidos estavam em operação de inteligência no bairro Jardim Santa Luzia 2, com o objetivo de apurar denúncias de tráfico de drogas.