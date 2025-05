Polícia de Caçapava prende receptador com mais de 300 kg de cobre

Por volta de 6h, as equipes policiais foram as ruas para cumprir 10 mandatos de busca e apreensão. Nas buscas, dos 10 procurados, dois foram presos, um deles por violência doméstica. As buscas aconteceram em vários bairros da cidade.

As ações das equipes chefiadas pelo delegado Hugo Pereira de Castro ocorreram no começo da manhã desta quarta-feira (21).

Em um dos endereços, enquanto estavam no bairro Santa Luzia, na divisa com São José dos Campos, os policiais receberam uma denúncia do armazenamento de fios de cobre em uma casa. Os policiais agiram e prenderam um receptador com mais de 300 kg de fio de cobre.

Os agentes das operadoras de telefone e internet foram acionados pela polícia e reconheceram os fios como sendo das empresas.