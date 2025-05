Festival Sabor & Som começa nesta quinta (22) no CenterVale

O CenterVale Shopping recebe, a partir desta quinta-feira (22), a primeira edição do Sabor & Som, festival que combina gastronomia e música.

O evento acontece até domingo (25) e retorna na semana seguinte, entre os dias 29 de maio e 1º de junho, no estacionamento externo do shopping.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.