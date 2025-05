Itallo Santos: de Guaratinguetá para o mundo

Com um trabalho que une técnica, sensibilidade e precisão, Itallo Santos é hoje um dos grandes nomes da tatuagem realista brasileira.

Atendendo em Guaratinguetá, Itallo se especializou em realismo colorido e preto e cinza, estilos que o tornaram referência dentro e fora do país.