Metalúrgicos da Panasonic entram em estado de greve em São José

Os trabalhadores da unidade da Panasonic, na zona sul de São José dos Campos, aprovaram estado de greve nesta quarta-feira (21) após rejeitarem a proposta da empresa para o pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) referente a 2025. A decisão foi tomada em assembleia unificada e pode resultar em paralisação caso não haja avanço nas negociações.

A empresa propôs o pagamento de R$ 8 mil, divididos em duas parcelas, uma prevista para junho deste ano e outra para janeiro de 2026. No entanto, os metalúrgicos consideraram o valor insatisfatório, especialmente ao compará-lo com os R$ 7.200 pagos no ano anterior. A categoria cobra uma quantia superior, levando em conta a expectativa de valorização do benefício.