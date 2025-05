'Quero putaria', diz atriz ex-Globo sobre relacionamento aberto

A atriz Samara Felippo compartilhou detalhes sobre sua relação com o ator e humorista Elídio Samma, com quem namora há cinco anos.

Em entrevista ao podcast "Louva a Deusa", nesta terça-feira (20), Samara explicou que mantém um relacionamento afetivamente monogâmico, mas aberto.