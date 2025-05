São José Basket contrata a pivô Bárbara Souza

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com vasta experiência acumulada em passagens por clubes do Brasil e de Portugal, a pivô retorna ao cenário nacional após atuar em 2024 pela equipe de Catanduva, na LBF. Na ocasião, teve desempenho expressivo, com médias de 13,1 pontos e 9,6 rebotes, sendo a segunda maior reboteira da competição e a sétima colocada no índice de eficiência, com 18,2 de média.

Em sua apresentação, Bárbara demonstrou entusiasmo com o novo desafio. “Foi com muita alegria que recebi o convite para representar São José dos Campos na LBF 2025. Tenho acompanhado o trabalho da cidade ao longo dos anos, que investe fortemente nas categorias de base e busca se consolidar como referência no basquete feminino nacional”, afirmou.

A jogadora também destacou a importância de uma rápida integração ao grupo. “Quero me entrosar o mais rápido possível com a equipe e buscar sintonia dentro de quadra para ajudar na conquista dos objetivos traçados desde o início do campeonato”, completou.