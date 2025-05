Durante negociação de refém, supermercado foi fechado em São José

Um supermercado precisou ser completamente esvaziado no fim da tarde desta segunda-feira (20) após uma tentativa de furto terminar com uma idosa de 78 anos feita refém. O caso ocorreu por volta das 18h no supermercado Sonda, localizado no Jardim Paulista.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito — um homem entre 20 e 30 anos — foi flagrado tentando furtar o local. Ao ser surpreendido, ele pegou uma faca do próprio estabelecimento e rendeu a vítima, mantendo-a sob ameaça por cerca de 40 minutos. A cena provocou correria e preocupação entre os clientes e funcionários, que foram retirados do supermercado às pressas.