VÍDEO: Com faca no pescoço, refém viveu momentos de terror em SJC

Com uma faca no pescoço, uma mulher foi mantida refém e viveu momentos de terror na tarde desta quarta-feira (21), em um supermercado de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Sonda Supermercados, no Jardim Paulista. Foram 40 minutos de pesadelo, que começou com uma tentativa de furto. O homem foi flagrado tentando furtar e, em seguida, fez a mulher refém.