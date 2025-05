AGORA: PM prende criminoso e liberta refém em supermercado de SJC

As informações são preliminares, mas foram confirmadas a OVALE pela PM.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem que mantinha uma mulher refém em um supermercado de São José dos Campos, no fim da tarde desta quarta-feira (21), acaba de ser preso pela Polícia Militar. A refém foi resgatada com vida.

Um homem armado com uma faca fez uma mulher refém dentro de um supermercado no Jardim Paulista, na região central de São José dos Campos, no fim da tarde desta quarta-feira.

Policiais militares foram ao local, dentro do Sonda Supermercados, e conseguiram deter o homem, ainda não identificado. Ele estava com uma faca no pescoço da refém.

*Matéria em atualização.