Prefeitura faz reparos em casas danificadas no Jardim Mourisco

Casas

A Prefeitura de Taubaté está realizando obras em três residências localizadas na Avenida Santina Alvissus Fernandes, no Jardim Mourisco. Os serviços visam reconstruir as áreas danificadas após a ruptura do asfalto em um trecho da via, em fevereiro deste ano. Na ocasião foram constatados danos na galeria de águas pluviais.

Reparos

Os reparos estão sendo realizados com recursos próprios do município. Entre as ações desenvolvidas até o momento, por equipes da Secretaria de Obras, estão a reconstrução dos muros da frente e das laterais das casas, instalação dos portões e dos postes (padrão) destinados à ligação da energia elétrica, entre outros reparos. As próximas etapas da obra incluem a reconstrução da cobertura da garagem, confecção dos pisos, das calçadas e a pintura.