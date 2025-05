URGENTE: Homem armado mantém mulher refém em supermercado de SJC

Um homem armado com uma faca faz uma mulher refém dentro de um supermercado no Jardim Paulista, na região central de São José dos Campos, no fim da tarde desta quarta-feira (21).

As informações são preliminares. Policiais militares estão no local tentando desarmar o homem e libertar a refém, dentro do Sonda Supermercados.